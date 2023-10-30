Adana'da sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 22 yıl 6 ay hapis

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık S.A. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın 19 Mayıs Mahallesi'nde sokakta sentetik uyuşturucu satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.



Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olması dikkate alınarak sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.



Mütalaaya karşı savunması alınan S.A, "Kimseye uyuşturucu satmadım. Mütalaayı reddediyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.



Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 ay hapis ve 30 bin lira adli para cezasına çarptırdığı S.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.