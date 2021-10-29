Adana'da sokakta uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 29.10.2021 - 11:01
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta uyuşturucu satışı yaptığını belirledi.
Bölgeye sevk edilen ekipler, Suriye uyruklu zanlı Hasan H'yi (20) yakaladı.
Şüphelinin üzerinde satışa hazır 11 pakette 14 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.