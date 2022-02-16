Adana'da, sosyal medyadan PKK propagandası yapan 3 zanlı yakalandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 16.02.2022 - 17:22
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medyadan terör örgütü PKK propagandası yaptıkları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekiplerin operasyonla yakaladığı 3 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.
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