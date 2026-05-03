Adana'da suç örgütüne operasyon. 6 şüpheli yakalandı
03.05.2026 10:44
Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Adana'da jandarma ekiplerince suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, belirlenen 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Toplam 12 timin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
