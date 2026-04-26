Adana'da sulama kanalında ceset bulundu
26.04.2026 11:43
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalında ceset bulundu. Bir kadına ait olduğu belirlenen cansız beden, otopsi yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Adana'nın Yüreğir ilçesi Alihocalı Mahallesi'ndeki kanalda ceset olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan kadın cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
