Adana'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı (Adana Haberleri)

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde silahla ateş edildiğini duyan vatandaşlar sokağı kontrol ettiklerinde bir kişinin yerde yattığını gördü.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 11.05.2022 - 12:09

Adana'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı,
Söz konusu kişinin yaralı olduğunu belirleyen vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde üzerinden kimlik çıkmayan kişinin göğsünden ve bacağından vurulduğunu tespit etti.

Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kişinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheli ya da şüpheliler ile yaralının kimliğini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor

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