Adana'da tarlada yanmış otomobil bulundu

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 18.03.2022 - 09:16
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
Sarıhuğlar Mahallesi'nde tarlada yanmış bir otomobil ve çevresinde çok sayıda boş av tüfeği kartuşu olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphe üzerine aracın bagajını da arayan ekipler, olumsuzlukla karşılaşmadı.
Plakası olmayan ve içinden ruhsat çıkmayan aracın sahibine ulaşılması için araştırma başlatıldı.
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