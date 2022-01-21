Adana'da tefecilik yaptıkları öne sürülen 3 zanlıdan biri tutuklandı.

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da tefecilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.



Ekipler, 47 kişiyi mağdur ederek 1 milyon 700 bin lira haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla 3 şüpheliyi gözaltına aldı.



Zanlıların adreslerinde 1 milyon 337 bin 250 lira tutarında 22 senet, 80 boş senet, 4 çek fotokopisi, 5 çek defteri, 21 bin 500 lira, başkaları adına kayıtlı tapu belgeleri ve araç satış sözleşmeleri ile alacak notlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, ikisi adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan iki şüpheliden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

