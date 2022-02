Adana'da terör örgütü DEAŞ sanığına 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da, terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında tutuksuz sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddiasıyla A.T. hakkındaki soruşturma tamamlandı. A.T. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, A.T'nin DEAŞ'a katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği belirtildi.



Sanık A.T'nin ikametindeki armalarda hakkında toplatılma kararı verilen örgütsel kitap ve dergilerin ele geçirildiği, DEAŞ'ın Adana'da faaliyet gösteren Yamaçlı Grubu içerisinde yer aldığı, örgütsel ders ve toplantılara katıldığı, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatının bulunduğu kaydedilen iddianamede, A.T'nin üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması istendi.



İddianamede ifadesine yer verilen sanık A.T. ise suçlamaları kabul etmedi.