Adana'da terör örgütü PKK/KCK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Suriyeli tutuksuz sanık İ.İ. ile avukatı katıldı.



Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın PKK/KCK mensuplarıyla yoğun irtibatının olduğunu ve dijital materyallerinde örgüt mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf bulunduğunu belirtti.



Savcı, Suriye'de örgüt kamplarında silahlı eğitim alan, hakkında detaylı, tutarlı somut tanık beyan ve teşhisleri bulunan İ.İ'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.



Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık İ.İ. ise suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgütsel bir konumum yoktur. Silahlı eğitim almadım. Beraatıma karar verilmesini talep ederim." dedi.



Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.





