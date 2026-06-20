Adana'da TIR'a uyuşturucu operasyonu
20.06.2026 15:45
Dorsenin altından ele geçirilen uyuşturucular sergilendi.
Adana'da bir TIR'da 408 bin 235 uyuşturucu hap ele geçirildi. TIR sürücüsü tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir TIR'la kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Durdurulan TIR'da narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada dorsenin altına gizlenmiş 408 bin 235 uyuşturucu hap bulundu.
Gözaltına alınan sürücü H.H. (45) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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