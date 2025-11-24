Adana'da torbacılara operasyon
24.11.2025 10:05
AA
Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli tutuklandı.
Yurt genelinde uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik kent merkezinde belirlediği adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ekipler, arama yaptıkları bir evde kenevir üretimi için iklimlendirme sistemi kurulduğunu tespit etti.
Operasyon kapsamında 2 kilo 75 gram esrar, 5 kök kenevir, 48 gram kokain, 30 gram sentetik uyuşturucu, 73 uyuşturucu etkili hap, ruhsatsız tabanca ve 46 mermi ele geçirildi,. Operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
