Adana'da uyuşturucu bulunan araçtaki 2 zanlı tutuklandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 22.02.2022 - 09:57
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu yüklü olduğunu tespit ettiği bir otomobili takibe aldı.
Ekipler, plakasını belirledikleri aracı, merkez Yüreğir ilçesinde uygulama noktasında durdurdu.
Araçta, valiz içerisinde 8 kilo 724 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Ömer Y. (22) ile araçtaki Ramazan T. (20) işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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