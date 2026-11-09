Adana'da uyuşturucu imalathanesine operasyon. 3 gözaltı
09.11.2026 10:25
Operasyonda 17 kilogram esrar ele geçirildi.
Adana'da iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen imalathaneye düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı, 17 kilogram esrar ele geçirildi.
Adana'da jandarma ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, iklimlendirme sistemi kullanılarak kenevir yetiştirilen bir imalathane tespit edildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, 17 kilogram esrar ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarat çalışması yürütüldü.
Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde üretimi, imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen bir imalathane, 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemine ait ekipmanlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Bakanlığın açıklamasında, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının ülke genelinde kesintisiz sürdürüldüğü belirtilerek Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Adana İl Jandarma Komutanlığı, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve operasyonda görev alan ekipler tebrik edildi.
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