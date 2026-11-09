Adana'da uyuşturucu imalathanesine operasyon. 3 gözaltı

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınırken, iklimlendirme sistemiyle kenevir yetiştirilen bir imalathane, 17 kilogram esrar, 4 salon tipi klima, iklimlendirme sistemine ait ekipmanlar ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Çalışmalar sonucunda uyuşturucu madde üretimi, imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından istihbarat çalışması yürütüldü.

Adana'da jandarma ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda, iklimlendirme sistemi kullanılarak kenevir yetiştirilen bir imalathane tespit edildi. Operasyonda 3 şüpheli yakalanırken, 17 kilogram esrar ele geçirildi.

YASAL UYARI

ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.