Adana'da uyuşturucu operasyonlarında 7 zanlı tutuklandı

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 11.04.2022 - 16:21
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu şüphelilerine yönelik 4-10 Nisan tarihlerinde farklı operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 79 kilo 840 gram esrar, 1389 gram sentetik uyuşturucu, 1073 uyuşturucu hap, 42 gram eroin, 1 gram kokain, 37 kök Hint keneviri, ruhsatsız 3 tabanca ve av tüfeği ile 11 bin lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 170 zanlıdan 7'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
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