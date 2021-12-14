Adana'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 21 şüpheli tutuklandı.

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da, geçen hafta düzenlenen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda yakalanan 157 şüpheliden 21'i tutuklandı.



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satan şüphelilere yönelik 6-12 Aralık'ta çeşitli operasyonlar düzenledi.



Operasyonlarda 157 şüpheli gözaltına alındı, 121 kilo 658 gram esrar, 1126 uyuşturucu hap, 2 kilo 131 gram sentetik uyuşturucu, 158 gram kokain, 34 gram eroin, 2 kök Hint keneviri, ruhsatsız 3 tabanca ve 2 av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 107 bin 940 lira ele geçirildi.



Şüphelilerden 21'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla olmak üzere 136'sı serbest bırakıldı.

