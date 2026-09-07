Adana'da uyuşturucu operasyonu. 14 şüpheliden 9'u tutuklandı
07.09.2026 09:32
Operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 14 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde, 424,69 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 195 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve 5 hassas terazi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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