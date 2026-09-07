Adana'da uyuşturucu operasyonu. 14 şüpheliden 9'u tutuklandı

Şüphelilerin üst aramasında ve ikametlerinde, 424,69 gram sentetik uyuşturucu, 2 bin 195 sentetik ecza, 4 ruhsatsız tabanca, 5 mermi ve 5 hassas terazi ele geçirildi.

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