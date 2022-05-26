Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı (Adana Haberleri)

Adana'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 26.05.2022 - 12:06

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu şüphelilerine yönelik merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde belirlediği bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 1 kilo 860 gram eroin, 285 uyuşturucu hap, ruhsatsız 4 av tüfeği, 2'si kurusıkı olmak üzere 3 tabanca ele geçirildi.

Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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