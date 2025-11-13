Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
13.11.2025 08:53
AA
Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yaptı.
Merkez Sarıçam ilçesindeki eve düzenlenen operasyonda 11 kilogram skunk ile hassas terazi ele geçirildi, M.E.Ü, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
