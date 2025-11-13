Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi amacıyla çalışma yaptı.

Adana 'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.

