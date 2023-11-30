Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon gerçekleştirdi.
Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 5 mermi ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A, H.B. ve V.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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