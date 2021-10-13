Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı



İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi.



Adreste C.H'nin (19) iç çamaşırına saklamaya çalıştığı 40,31 gram sentetik uyuşturucu, yeşil reçeteyle satılması gereken 55 hap ve 29 uyuşturucu hap ele geçirildi.



Gözaltına alınan N.A. (20), C.Z. (24) ve C.H, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan N.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





