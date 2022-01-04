Adana'da uyuşturucu sattığı iddia edilen zanlıya 15 yıla kadar hapis istemi.

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da, metruk bina içerisinde sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.



Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan E.O. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.



E.O. için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.



İddianamede, zanlı E.O'nun merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki metruk binada sentetik uyuşturucu satarken yakalandığı ve ayrıca ikamette narkotik köpeğiyle yapılan aramada bidon içerisine gizlenmiş paketler halinde uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.



Uyuşturucu paketlerinde E.O'nun parmak izinin tespit edildiği belirtilen iddianamede, sanığın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması istendi.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu E.O'nun yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

