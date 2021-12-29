Adana'da uyuşturucu ticareti sanığı baba oğula 15'er yıl hapis.

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle yargılanan baba ve oğluna 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis ve 31 bin 240'ar lira adli para cezası verildi.



Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık V.K. ve oğlu M.K. ile avukatlar katıldı.



Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki ikametlerinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.



Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak sanık V.K. ile oğlu M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.



Sanıklar, savunmalarında suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl 7 ay 15'er gün hapis ve 31 bin 240'ar lira adli para cezasına çarptırdığı sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

