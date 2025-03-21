Adana'da uyuşturucu ticareti yapmaktan hüküm giyen kişi yakalandı (Adana Haberleri)
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, "uyuşturucu ticareti yapma" suçundan kesinleşmiş hapis cezası olan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde kesinleşmiş hapis cezası ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü.
Ekipler bu kapsamda, uyuşturucu ticareti yapma suçundan 15 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.K'nin Yavuzlar Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Hükümlü A.K., düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi.
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