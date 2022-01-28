Adana'da yaklaşık 2,5 ton sahte deterjan ele geçirildi.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 28.01.2022 - 12:46
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, 2 ton 447 kilogram sahte deterjan ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akkapı ve Gülbahçesi mahallelerinde sahte deterjan üretildiğini tespit ettikleri 2 depoya operasyon düzenledi.
Adreslerde, satışa hazır halde 2 ton 447 kilogram sahte deterjan, 20 litre sahte şampuan, deterjan yapımında kullanılan 2 ton 695 kilogram ham madde ve çeşitli markalara ait 2 bin 921 boş kutu ele geçirildi.
Operasyonda şüpheli E.K. gözaltına alındı.
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