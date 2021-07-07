Adana'da "yankesicilik" zanlısı güvenlik kamerası kaydından eşkali belirlenerek yakalandı (Adana Haberleri)

Adana'da mağazada alışveriş yapan bir kadının cüzdanından 400 lira çalması güvenlik kamerasına yansıyan zanlı tutuklandı.

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 07.07.2021 - 10:16

Adana'da "yankesicilik" zanlısı güvenlik kamerası kaydından eşkali belirlenerek yakalandı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'ndeki bir mağazada ürünleri inceleyen Buse A'nın (24) yanına bir şüpheli yaklaştı.

Zanlı, kadının elindeki poşetin içinde bulunan cüzdanından yankesicilik yöntemiyle 400 lira alıp uzaklaştı. Bir süre sonra parasının çalındığını fark eden kadın, durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası kaydından eşkalini belirlediği zanlı Abdurrahman D'yi (35) Gülbahçesi Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.


Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İş yerinin güvenlik kamerasına, alışveriş yapan kadının yanına zanlının yaklaşması ve cüzdanından para alması yansıyor.

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