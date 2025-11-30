Adana'da yapılan aramada 34 bin 176 adet uyuşturucu hap bulundu
30.11.2025 15:58
İHA
Adana'da yapılan aramada aracında 34 bin 176 sentetik hap ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Cumhuriyet Mahallesi Karataş Caddesi'nde şüphe üzerine Ekrem A'nın kullandığı aracı durdurdu.
Ekipler yapılan arama sonucunda araçta, 34 bin 176 sentetik hap buldu.
Araç sahibi E.A. gözaltına alındı ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
