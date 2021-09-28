Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı (Adana Haberleri)

Adana'da, yolcu otobüslerinde yapılan denetimdeki üst aramasında toplam 413 gram esrar bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Adana Haberleri Anadolu Ajansı 28.09.2021 - 14:59

Adana'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı

Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Valiliğin açıklamasına göre, jandarma ekiplerince, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan ilçesi istikametinde "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulama kapsamında yolcu otobüslerinde yapılan kontrollerde, şüphelenilen M.E. adlı yolcunun ayakkabısının içinde 400 gram esrar bulundu.

Ekipler, F.S'nin üst aramasında 3 gram, M.Ö'nün üst aramasında da 10 gram esrar ele geçirdi.

Şüpheliler, gözaltına alındı.

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