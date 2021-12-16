Adana'da "Zehir" operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki ele geçirildi.

Haberler - Adana Haberleri Anadolu Ajansı 16.12.2021 - 10:59
Adana Haberleri - Anadolu Ajansı, Adana'da "Zehir" operasyonu kapsamında 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde dün Türkiye genelinde yılbaşı öncesi piyasaya sahte içki sürerek halk sağlığını tehlikeye atmak isteyenlere yönelik başlatılan "Zehir" operasyonu kapsamında çalışma başlattı.
Ekipler, kentte belirledikleri 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde 9 bin 467 litre sahte içki, 26 litre etil alkol ve 136 alkol kiti ele geçirildi.
Ekipler 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
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