Adana'daki halk konserinde Pinhani sahne aldı

Adana Haberleri 04.07.2021 - 00:59
İçişleri Bakanlığının açıkladığı genelgesi kapsamında 1 Temmuz’da yeni normalleşme süreci açıklamasında yer alan gece 24.00’a kadar canlı müzik ve konserlerin serbest olmasının ardından Seyhan Belediyesi yaz konserlerini başlattı.
Yaşar Kemal Kültür Merkezi’ndeki ilk halk konserinde Pinhani grubu sahne aldı. Konser girişinde vatandaşlara maske dağıtıldı.
Binlerce vatandaş halk konserinde hep birlikte şarkılara eşlik ederek aylardır olan özlemlerini giderdi.
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