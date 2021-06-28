Adana’nın sinema mirası gelecek kuşaklara aktarılacak

Adana Büyükşehir Belediyesinin de faydalanıcı ortak olduğu AB destekli Sınırlararası Diyalog Yoluyla Adana'da Sinemaların Somut Olmayan Kültürel Miras Olarak Kimliklendirilmesi, Tanınması ve Topluluk Temelli Envanterinin Çıkarılması Projesi'nin tanıtımı 75. Yıl Sanat Galerisinde yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, toplantıda yaptığı konuşmada, Adana'nın çok şanslı, çok özellikli, çok zenginliği olan bir kent olduğunu ifade ederek, kent için sinemanın ayrı bir yerinin olduğunu söyledi.

Projenin kent için önemine değinen Karalar, "Türkiye'de sinema denilince Adana akla gelmeli. İstanbul belki çok filmin çevrildiği bir yer ama yetiştirdiği sanatçı itibariyle sinema denilince Adana akla gelir hiç tartışmasız. Bu mirası, güzellikleri ortaya çıkarmak için çabalayan tüm arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.

Uçan Balon Çocuk ve Gençlik Derneği Başkanı Fazilet Aksu da projenin hayal ettikleri gibi sonuçlanmasını umduklarını söyledi. Projede koordinatör ve araştırmacı olarak görev yapacak olan Doç. Dr. İlke Şanlıer Yüksel ve Doç. Dr. Aydın Çam yürütecekleri çalışma hakkında bilgi verdi. Bu kapsamda, yaklaşık 120 yıllık Adana sinemalarının tarihi araştırılacak, geçmişten bugüne Adana’da faaliyette bulunan sinema mekanlarının envanteri çıkarılıp haritalanacak. Ayrıca Adana sinema tarihi gezisi rotaları ve katalogları oluşturulacak, kentin sinema tarihiyle ilgili ulusal ve uluslararası çalıştay, kongre ve konferanslar düzenlenecek.