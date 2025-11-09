Adana’yı da kuraklık vurdu: 52 yılın en düşük seviyesinde

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ekim 2024 ile 30 Eylül 2025 yağış verilerine karşılaştıran bir rapor hazırladı.

Bu rapora göre, 1 Ekim 2024-30 Eylül 2025 dönemini kapsayan 2025 su yılı yağışları normali ve geçen yıl yağışlarının altında tamamlandı.

Yağışlar, normalinin yüzde 26, geçen yıl yağışlarının ise yüzde 29 altında gerçekleşti.

Türkiye geneli su yılı yağışları son 52 yılın en düşük seviyesine indi.

Yağışlar, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin güneyi ile Hatay çevrelerinde yer yer yüzde 60’ın üzerinde azalma, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde ise yüzde 20’nin üzerinde artma gösterdi.