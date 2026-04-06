Alacak verecek meselesinde kan aktı

Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde silahlı kavga çıktı.

İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

Tarafların tabancayla ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan restoran işletmecisi Ergün Karakaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.