Alacak verecek meselesinde kan aktı
06.04.2026 11:21
Silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.
Adana'da alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.
Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi’nde silahlı kavga çıktı.
İki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
Tarafların tabancayla ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ancak yaralılardan restoran işletmecisi Ergün Karakaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
3 kişinin hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
