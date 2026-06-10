Apartman dairesinden koptu, yolda yürüyen kadının başına düştü
10.06.2026 10:10
O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
Adana'da yolda yürürken başına apartman dairesinin penceresinden sökülen sinekliğin düştüğü kadın yaralandı.
Adana'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde dün sabah saatlerin apartman dairesinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle sökülen sineklik, rüzgarın etkisiyle yolda yürüyen kadının başına düştü.
Yaralanıp yüzüstü yere düşen kadına, yanında yürüdüğü arkadaşı ile çevredeki bir kişi müdahale etti.
İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla da kaydedilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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