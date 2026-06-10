Apartman dairesinden koptu, yolda yürüyen kadının başına düştü

Adana 'nın Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde dün sabah saatlerin apartman dairesinin penceresinden henüz bilinmeyen nedenle sökülen sineklik, rüzgarın etkisiyle yolda yürüyen kadının başına düştü.

Yaralanıp yüzüstü yere düşen kadına, yanında yürüdüğü arkadaşı ile çevredeki bir kişi müdahale etti.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla da kaydedilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.