APP plaka operasyonu. Çok sayıda plaka ele geçirildi
17.03.2026 10:12
Son Güncelleme: 17.03.2026 10:37
Sahte plaka basan merdiven altı 3 atölyeye operasyon yapıldı.
Adana'da APP plaka olarak bilinen sahte plaka basan merdiven altı atölyelere düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandı.
Adana'da Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Büro ekipleri, APP plaka olarak bilinen sahte plaka basan 3 atölyeye eş zamanlı baskın yaptı.
"Resmi belgede sahtecilik" suçu kapsamında baskın yapılan atölyelerde; plaka presleme makinesi, mühür, 2 plaka boyama silindiri, 3 karekod makinesi, 19 plaka tablası, 136 basılı plaka, 710 boş plaka, 2 bin 100 harf ve rakam kalıbı ile 31 uyuşturucu hap ele geçirildi.
TUTUKLANDILAR
Operasyonda ise 4 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
APP PLAKA KARGAŞASI
26 Şubat'ta yürürlüğe giren düzenlemeye göre sahte plakalara ağır para cezası getirildi.
Araçlarda sahte plakalar için ağır para cezası uygulandı. İlk cezada 140 bin lira, ikinci defa yakalanılma durumunda 280 bin lira ceza kesiliyor.
BÜTÜN PLAKALARA AF MI GELDİ?
Plakaları basmaya tek yetkili kurum Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF).
Yasa dışı yöntemlerle sahte olan kalın puntolarla basılmış bu plakalara 140 bin liraya kadar kadar ceza kesiliyor ve araçlar trafikten men edilecek.
Plakanızı kontrol etmek için 1 Nisan 2026 tarihine kadar süreniz var.
YASAL UYARI
ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.