Aranan firari hükümlü çarşafa sarılı halde yakalandı
30.04.2026 10:14
Şüphelinin çarşafla saklanmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Adana'da 8 yıl hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, elbise dolabında çarşafa sarılı bir şekilde yakalandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımı suçlarından aranması bulunan firari hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin yaptığı çalışmalarda, haklarında 2 ile 17 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüler, tespit edildikleri adreslere düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
ÇARŞAFLA ÜSTÜNÜ ÖRTEREK SAKLANMAYA ÇALIŞTI
Kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan firari A.Ç.’nin, evine yapılan operasyonda dolaba girip üzerini çarşafla örterek saklanmaya çalışırken yakalandı.
Operasyonlarda, aralarında A.Ç.’nin de bulunduğu toplam 33 hükümlü yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
