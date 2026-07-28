Balık tutmak isterken nehre düşüp kayboldu
28.07.2026 13:43
Ekiplerin arama çalışmaları sürüyor.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, balık tutmak isterken nehre düşerek kaybolan kişinin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde balık tutmak için Koruklu Mahallesi yakınındaki Ceyhan Nehri'ne giden 2 kişiden 1'i, kıyıda dengesini kaybederek suya düştü.
Bu kişinin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbarın ardından bölgeye polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekipler, nehirde kaybolan kişiyi bulmak için arama çalışması başlattı.
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