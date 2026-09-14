Balkonda tartıştığı kadını sopayla dövüp saçından sürükledi

Adana'da balkonda çıkan tartışmada bir kişi, kadına defalarca sopayla vurdu. Çarşafla kendisini korumaya çalışan kadının yardım çığlıkları ve saldırı anı görüntülendi.

Olay, Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Balkonda bulunan kadın ile bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

YASAL UYARI

ADANA Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. ADANA Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.