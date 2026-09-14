Balkonda tartıştığı kadını sopayla dövüp saçından sürükledi
14.09.2026 11:55
Adana’da bir kişi, tartıştığı kadına balkonda sopayla saldırdı.
Adana'da balkonda çıkan tartışmada bir kişi, kadına defalarca sopayla vurdu. Çarşafla kendisini korumaya çalışan kadının yardım çığlıkları ve saldırı anı görüntülendi.
Adana’nın Sarıçam ilçesinde bir kişi, balkonda tartıştığı kadına sopayla saldırdı. Kadının çığlık atarak yardım istediği anları komşular cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Olay, Gültepe Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Balkonda bulunan kadın ile bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, elindeki sopayla kadına defalarca vurdu. Kadın, elindeki çarşafla kendisini darbelerden korumaya çalışırken çevredekilerden yardım istedi.
Şüpheli daha sonra kadını saçından tutarak evin içerisine götürdü.
Yaşananlar mahalle sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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