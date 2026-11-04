Bavuldan düşen silah ateş aldı. Yüzünden vurulan 12 yaşındaki Melek yaşamını yitirdi

Adana'da bir evde dolaptan indirilen bavuldaki tabanca yere düşüp patladı. 12 yaşındaki çocuk, kurşunun yüzüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan iki kişiyi gözaltına aldı.

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Melek G., bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk , buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Adana 'nın Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki müstakil bir evde önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı.

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