Bavuldan düşen silah ateş aldı. Yüzünden vurulan 12 yaşındaki Melek yaşamını yitirdi
04.11.2026 09:02
Son Güncelleme: 05.11.2026 11:32
Olay sırasında evde bulunan iki kişi gözaltına alındı.
Adana'da bir evde dolaptan indirilen bavuldaki tabanca yere düşüp patladı. 12 yaşındaki çocuk, kurşunun yüzüne isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.
Adana'nın Ceyhan ilçesi Fatih Sultan Mahallesi’ndeki müstakil bir evde önceki gün akşam saatlerinde iddiaya göre, dolaptan indirilen bavulun içindeki tabanca, yere düşerek ateş aldı.
Tabancadan çıkan kurşun, Melek G.’nin (12) yüzüne isabet etti.
Yakınları tarafından özel araçla Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan çocuk, buradaki ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunduğu için Adana Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
KURTARILAMADI
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Melek G., bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
RUHSATSIZ SİLAHA EL KONULDU, İKİ KİŞİ GÖZALTINDA
Ruhsatsız olduğu belirlenen tabancaya el koyan polis, olay anında evde bulunan iki kişiyi gözaltına aldı.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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