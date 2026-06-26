Belediyeden işçilerine 75 bin TL'lik ödeme

Çukurova Belediyesi'nde işçilerin geçmişe dönük alacaklarının ödenmesine başlandı.

Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın talimatıyla işçilerin geçmiş dönem alacaklarına mahsuben kişi başı 75 bin TL tutarındaki ödeme bugün çalışanların banka hesaplarına yatırıldı.

Gerçekleştirilen ödeme, işçi alacakların önemli bir bölümünü karşılarken hazırlanan ödeme planı doğrultusunda kalan alacakların da belirlenen takvim çerçevesinde ödeneceği bildirildi.

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, çalışanların emeğinin karşılığını korumanın öncelikleri olduğunu belirterek, "Göreve geldiğimiz günden bu yana belediyemizin mali yapısını güçlendirmek, geçmişten gelen yükleri planlı bir şekilde azaltmak ve çalışanlarımızın haklarını güvence altına almak için kararlılıkla çalışıyoruz." dedi.

Çukurova Belediyesi, çalışanların geçmişe dönük alacaklarının tamamının planlanan takvim doğrultusunda ödenmesi için çalışmalarını sürdürürken, mali disiplin anlayışıyla hem hizmet üretmeye hem de çalışanlarının haklarını gözetmeye kararlılıkla devam edeceğini kamuoyuna duyurdu.