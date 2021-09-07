Bir kamyonette sebze kasalarının içerisine gizlenmiş 101 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Adana Haberleri 07.09.2021 - 20:22
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir kamyoneti durdurdu.
Kamyonette yapılan aramada sebze kasaları içerisine gizlenmiş 10 paket halinde 101 kilo 250 gram esrar bulundu, kamyonetteki 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adana Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Adana Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.