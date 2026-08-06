Çaldığı motosikletle tur atarken yakalandı
06.08.2026 09:37
24 yaşındaki şüpheli tutuklandı, ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edildi. (Foto: Arşiv)
Adana'nın Seyhan ilçesinde, çaldığı motosikletle gezerken yakalanan genç tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz'da Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir parktan motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Hüseyin U. (24) olduğunu belirledi.
Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde yaşayan zanlının yakalanması için çalışma başlatan polis, Hüseyin U.'yu çalıntı motosikletle gezerken yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ele geçirilen motosiklet ise sahibine teslim edildi.
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