Çaldığı motosikletle tur atarken yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 21 Temmuz'da Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'ndeki bir parktan motosiklet çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

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