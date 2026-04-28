Cinayet 500 saatlik kamera incelemesiyle çözüldü

Adana 'da cep telefonu bayisindeki cinayet 500 saatlik kamera kaydının izlenmesiyle gün yüzüne çıktı.

Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir cep telefonu bayisinde yüzlerinde kar maskesi bulunan iki şüpheli motosikletle Emrah Saltıkalp'in (37) iş yerine geldi.

Şüphelilerden biri, tabanca ile Saltıkalp'i başından vurdu. Saldırganlar olay yerinden geldikleri motosiklet ile kaçarken Saltıkalp ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

500 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaklaşık 10 kilometrelik alanda 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, silahı kullanan kişinin E.Y. (17), motosikleti sürenin ise Lübnan uyruklu O.A. (16) olduğunu belirledi.

Yapılan araştırmalarda, cinayetin ardından E.Y. ve O.A.'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'ne giderek M.M.A. (17), M.G. (18) ve H.Ö. (14) ile buluştukları ortaya çıktı.

MOTOSİKLET YAKILMIŞ

Şüphelilerin, olayda kullandıkları motosikleti bu kişilere teslim ettiği, motosikletin ise daha sonra yakıldığı belirlendi.