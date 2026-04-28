Cinayet 500 saatlik kamera incelemesiyle çözüldü
28.04.2026 10:15
Cinayetin ardından şüphelilerin olay yerinden kaçtığı tespit edildi.
Adana'da cep telefonu bayisinde başından vurularak öldürülen Emrah Saltıkalp cinayetinde 500 saatlik kamera kaydı incelenerek 5 şüpheli yakalandı.
Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir cep telefonu bayisinde yüzlerinde kar maskesi bulunan iki şüpheli motosikletle Emrah Saltıkalp'in (37) iş yerine geldi.
Şüphelilerden biri, tabanca ile Saltıkalp'i başından vurdu. Saldırganlar olay yerinden geldikleri motosiklet ile kaçarken Saltıkalp ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
500 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Yaklaşık 10 kilometrelik alanda 500 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyen ekipler, silahı kullanan kişinin E.Y. (17), motosikleti sürenin ise Lübnan uyruklu O.A. (16) olduğunu belirledi.
Yapılan araştırmalarda, cinayetin ardından E.Y. ve O.A.'nın Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesi'ne giderek M.M.A. (17), M.G. (18) ve H.Ö. (14) ile buluştukları ortaya çıktı.
MOTOSİKLET YAKILMIŞ
Şüphelilerin, olayda kullandıkları motosikleti bu kişilere teslim ettiği, motosikletin ise daha sonra yakıldığı belirlendi.
Cinayet Büro ekipleri, kimlikleri tespit edilen 5 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda iki kar maskesi ve dört ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Cinayetin tetikçisi olduğu öne sürülen E.Y.'nin emniyetteki ifadesinde, "Olayda ben yokum, cinayetle uzaktan yakından alakam yok" dediği ileri sürüldü.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
