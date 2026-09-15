Çocukluk arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Adana ’da 18 yaşındaki Baran A., birlikte içki içtiği çocukluk arkadaşı Hasan K.’yı (17) bıçaklayarak öldürdü.

Olayın ardından kaçan katil zanlısı, saklandığı evde yakalanarak tutuklandı.

Olay, 12 Eylül saat 23.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi’nde meydana geldi. Baran A., çocukluk arkadaşı Hasan K. ve diğer 2 kişiyle buluşarak boş bir arsada içki içti.

Grup daha sonra Baran A.'nın bir akrabasının evine geçti.

Burada Baran A. ile Hüseyin K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Baran A., cebinden çıkardığı bıçakla 17 yaşındaki Hüseyin K.’yi karnından yaraladı.

Arkadaşı kanlar içinde yere yığılırken, Baran A. olay yerinden kaçtı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Arkadaşlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Hüseyin K., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Baran A.'yı saklandığı eve düzenlenen baskında yakaladı.

Katil zanlısı emniyetteki ifadesinde, “İçki içerken bana küfretti. Kendisini uyarmama rağmen devam edince öfkelendim. Bacağından bıçaklayacaktım ancak arbede sırasında karnına isabet etti." dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Baran A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.