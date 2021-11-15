Çöp kamyonun altında kalan temizlik işçisi öldü

Haberler - Adana Haberleri DHA 15.11.2021 - 18:29 | Son Güncelleme : 15.11.2021 - 18:31
Adana Haberleri - DHA,
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde geriye doğru gelen çöp kamyonunun altında kalan 52 yaşındaki temizlik işçisi Salim Otuk hayatını kaybetti.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Doğanbeyli Mahallesi'nde meydana geldi.
Belediye temizlik işçisi Salim Otuk, çöp topladığı sırada geri manevra yapan Ziya Sığırcı yönetimindeki çöp kamyonunun altında kaldı.
İş arkadaşlarının ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Otuk'un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Otuk'un cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Sığırcı gözaltına alındı.
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