DAEŞ sanığına 10 yıl hapis istemi

Mali Suçları Araştırma Kurulu raporuna göre G.Y.'nin, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan hakkında soruşturma yürütülen S.A. tarafından banka hesabına gönderilen 520 lirayı, örgüt üyelerine ulaştırdığı bilgisi iddianamede yer aldı.

İddianamede sanığın, DAEŞ mensuplarıyla irtibatlı ve iltisaklı olduğu, kentte terör örgütü lehine aktif faaliyet yürüttüğü ve örgüte finansal kaynak sağlamak amacıyla para topladığı belirtildi.

