Damperi açılan kamyon köprüye takıldı
05.09.2026 09:30
Son Güncelleme: 05.09.2026 09:31
Kazada yaralanan olmadı.
Adana’da seyir halindeyken damperi açılan kamyon, hızlı tren köprüsünün altında sıkıştı.
Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Cemalpaşa Mahallesi 100. Yıl Bulvarı'nda meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Adana Büyükşehir Belediyesi Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) ait kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle damperi açıldı.
Durumu fark etmeyen sürücü, kamyonla hızlı tren köprüsünün altından geçmek istedi. Bu sırada açılan damper köprüye takılırken kamyon köprü altında sıkışıp kaldı.
Çarpmanın etkisiyle köprüde maddi hasar oluştu.
Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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