Dokuzoluk Mesire Alanı turizme kazandırılıyor

Adana Haberleri İHA 30.06.2021 - 16:41
Karaisalı Belediyesi’nin “Saklı Cennet, Dokuzoluk Kanyonu Turizm Projesi” ÇKA tarafından yürütülen 2021 yılı Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında kabul edilerek, proje protokolü Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ve ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger arasında imzalandı.
“Saklı Cennet, Dokuzoluk Kanyonu Turizm Projesi” kapsamında Dokuzoluk Mesire Alanı'na giriş kontrol ünitesi, kır lokantası, yöresel ürünler sergi ve satış ünitesi, büfe alanı, yaya yolu, çocuk oyun alanı, wc, ibadethane, kamelya, piknik masaları, otopark, köprü, seyir terası ve peyzaj çalışması yapılacak.
Projenin tamamlanması ile birlikte Dokuzoluk Mesire Alanı'nın turizm merkezi haline gelmesi, ilçenin tanıtımının yapılması ve bölgeye turist çekilmesi hedefleniyor.
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