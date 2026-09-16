Düğün hırsızı tahliye oldu. Bu kez marketi soyarken yakalandı
16.09.2026 10:21
Sinan E., geçen yıl düğün görüntülerinden tespit edilerek tutuklanmıştı.
Adana’da geçen yıl davetli gibi katıldığı 2 düğünde, gelin ve damada takılan 100 bin lirayı çaldığı gerekçesiyle tutuklanıp, tahliye olan Sinan E., bu kez de marketten ürün çalarken yakalandı.
Olay, dün saat 18.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Müşteri gibi markete giren Sinan E., bir süre reyonlarda dolaşıp, market arabasına gıda ve temizlik ürünleri doldurdu. Market arabasını iş yerinin girişinde bırakan Sinan E., dikkat çekmemek için bir süre daha rafları inceledi.
Bu sırada başka bir müşterinin fark edip, çalışanlara bildirmesi üzerine Sinan E., ürünleri otomobile yüklerken yakalandı. Şüpheli, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polise teslim edildi.
Öte yandan şüpheli Sinan E.’nin, 2025 yılında Sarıçam ilçesinde 2 ayrı düğüne davetli gibi girip, takı töreninde gelin ve damada takılan yaklaşık 100 bin lirayı çaldığı belirlendi. Söz konusu düğünlerde pistte eğlenip, gelin ve damada meşrubat ikram ettiği belirlenen şüphelinin, düğün görüntülerinden yakalanıp tutuklandığı anlaşıldı.
Ayrıca cezaevinden tahliye olan Sinan E.’nin, nisan ayında farklı günlerde Yüreğir ilçesindeki çeşitli ATM’lerde, maaşlarını çekmek isteyen 4 kişinin de yaklaşık 40 bin lirasını yardım bahanesiyle çaldığı belirlendi.
Sinan E.’nin, yakın bir tarihte tutuksuz yargılanmak üzere yine tahliye edildiği belirtildi. Emniyete götürülen Sinan E.’nin, sorgusunun sürdüğü bildirildi.
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