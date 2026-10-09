Durdurulan araçtan 9 kilo skunk çıktı

Polis, şüpheli C.A. ile yanındaki R.İ.’nin indirildiği araçta narkotik köpekle arama yaptı. Köpeğin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, 9 kilo 250 gram skunk ele geçirildi.

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